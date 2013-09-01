США заявили о доказательствах использования зарина в Сирии

Как передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, об этом 1 сентября заявил в интервью американским телеканалам госсекретарь Джон Керри. По его словам, на зарин указывают результаты анализа образцов волос и крови с места происшествия, которые оказались в распоряжении американцев.

Керри заявляет, что новые сведения подтверждают необходимость безотлагательной военной операции против властей Сирии. Вопрос об этом в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса, и глава Госдепартамента призвал законодателей санкционировать применение силы.

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Как отмечает Lenta.ru, ранее в воскресенье стало известно, что за внешнее вмешательство в сирийский конфликт выступили спецслужбы Франции: они направили правительству своей страны доклад о программе производства химического оружия в Сирии. В документе говорится, что режим президента Башара Асада располагает крупным химическим арсеналом и не планирует от него избавляться, а ответственность за августовскую атаку явно несут правительственные силы.

Власти США ранее неоднократно заявляли о намерении применить военную силу, чтобы помешать использованию химического оружия Дамаском, однако начало операции оказалось отсрочено в связи с решением президента Барака Обамы. Глава государства не воспользовался правом принять решение об использовании силы самостоятельно и отдал его на суд законодателей.

Предполагаемая газовая атака произошла в Гуте - восточном пригороде сирийской столицы. Погибли примерно 1,5 тысячи человек. Ответственность за случившееся власти и повстанцы возложили друг на друга, а посетившие Гуту инспектора ООН пока не опубликовали свои выводы.