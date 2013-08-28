Сирия просит ООН расследовать данные о новых химатаках повстанцев
22:52, 28 августа 2013Мир
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Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари призвал генерального секретаря всемирной организации незамедлительно поручить экспертам по химическому оружию расследовать еще три предполагаемых случая химатак со стороны повстанцев против сирийской армии.
совет безопасности ООН / Фото UN
”Я попросил поручить инспекторам ООН расследовать три чудовищных инцидента, которые произошли в окрестностях Дамаска 22, 24 и 25 (августа), когда военнослужащие сирийской армии вдыхали смертоносный газ”, - сообщил сирийский постпред.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
В настоящее время в Сирии находится группа экспертов ООН, проводящих расследование предположительного применения химического оружия в пригороде Дамаска, жертвами которого могли стать сотни человек. Правительство Сирии возложило ответственность за этот инцидент на иностранных наемников, воюющих на стороне оппозиции.
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