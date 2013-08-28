Пентагон заявил о готовности нанести удар по Сирии

В частности, подчеркнул он, если приказ о начале военной операции поступит от Президента страны Барака Обамы, вооруженные силы будут готовы его выполнить.

Хэйгел заявил в интервью Би-Би-Си, что Пентагон предложил Президенту США "варианты действий для всех возможных обстоятельств".

"Он видел их. Мы готовы", - сказал министр.

По его словам, материалы, которые в данный момент собирают инспекторы ООН, непременно подтвердят, что за химическую атаку, имевшую место на прошлой неделе, несет ответственность сирийское правительство.

"Я думаю, достаточно ясно то, что химическое оружие было применено против народа в Сирии", - сказал министр.

Как сообщалось, главы государств и правительств мировых держав не могут прийти к единому мнению по вопросу о применении химического оружия в Сирии и необходимости нанесения ответного удара. Россия заявила, что военное вмешательство в Сирии будет иметь "катастрофические последствия" для региона.

США и их союзники рассматривают возможность нанесения военного удара по Сирии в ответ на инцидент с применением химического оружия в Сирии, приведший к гибели более 300 человек.

Россия и Китай категорически против, утверждая, что нет прямых доказательств применения химического оружия правительственными силами, и что оно могло попасть в руки повстанцев.

Госсекретарь США Джон Керри назвал 26 августа "убедительными и неоспоримыми" данные о применении химического оружия под Дамаском.