СМИ: Израиль устанавливает системы «Patriot» на границе с Сирией

В интегрированной системе будут задействованы комплексы ПВО и ПРО «Пэтриот» (дальнего радиуса действия), «Эрроу» (среднего радиуса) и «Железный купол», рассчитанный на перехват небольших неуправляемых ракет и минометных снарядов.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Точные позиции развертывания этих комплексов, а также их численность не разглашаются по соображениям секретности, однако, по всей видимости, речь идет об усилении противовоздушной обороны на границе с Сирией, где в последние дни серьезно обострилась обстановка.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что его страна «жесточайшим образом» ответит на любую попытку нападения извне. Таким образом он отреагировал на возросшую антиизраильскую риторику сирийского руководства, не исключившего, что ответом на агрессию со стороны НАТО может стать удар по Израилю.

США, Великобритания и Франция обвинили Дамаск в применении химического оружия против собственного населения и заявили, что наказанием за эти действия могут стать удары с воздуха по объектам сирийской армии.

Вечером 28 августа в Совете безопасности ООН будет рассмотрена британская резолюция, осуждение правительство Сирии за применение химического оружия и санкционирующая принятие «необходимых мер» для защиты гражданского населения. Как ожидается, в ее поддержку выступят Вашингтон, Лондон и Париж, против — Москва и Пекин.

В сирийской гражданской войне Израиль занимает нейтральную позицию, не оказывая поддержки ни правительству Сирии, ни повстанцам, воюющим под исламскими флагами. Иерусалим подчеркивает, что готов ответить на любые агрессивные действия в свой адрес, вне зависимости от того, кто за ними стоит.