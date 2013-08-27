СМИ: Обама пока не принял решение об ударе по Сирии

Президент США Барак Обама на данный момент не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химатакой под Дамаском.

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Об этом сообщает во вторник РИА Новости по информации Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник в американском правительстве сообщил, что воздушные удары по территории Сирии могут быть нанесены уже в четверг, 29 сентября.

Как отмечалось в сообщении, удары могут наноситься в течение трех дней и будут точечными. Во вторник западные страны уведомили сирийскую оппозицию о возможности нанесения ударов по Сирии в ближайшие дни. Оппозиция передала список предположительных целей для воздушных ударов. Как передает агентство Рейтер, мотивом для их нанесения станет предотвращение дальнейшего использования химического оружия.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции во вторник заявил, что считает, что в настоящее время США не собираются предпринимать силовые действие в отношении Дамаска. Ранее представитель госдепартамента Мари Харф сообщила, что власти США рассматривают целый ряд возможных вариантов действий в Сирии, в том числе силовой. В то же время официальный представитель Белого Дома Джей Карни сказал в понедельник, что сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем.