Австралия призвала Россию и Китай задуматься о Сирии
Австралия, которая с 1 сентября примет председательство в Совете безопасности ООН, считает возможным проведение силовых акций против Сирии в связи с предполагаемой химической атакой под Дамаском, даже без санкций СБ ООН.
Министр иностранных дел Австралии Боб Карр заявил, что если использование Сирией химического оружия будет доказано, международное сообщество будет иметь право на ответные действия, даже если они не будут согласованы в Совбезе ООН, передает в среду РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Глава МИД добавил, что Австралии как председателю Совбеза ООН также необходима поддержка постоянных членов Совета - России и Китая.
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"Нужно предоставить им (России и Китаю) доказательства, они должны задуматься о своем отношении к режиму Асада", - заявил Карр.
Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.