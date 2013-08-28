Австралия призвала Россию и Китай задуматься о Сирии

Министр иностранных дел Австралии Боб Карр заявил, что если использование Сирией химического оружия будет доказано, международное сообщество будет иметь право на ответные действия, даже если они не будут согласованы в Совбезе ООН, передает в среду РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Глава МИД добавил, что Австралии как председателю Совбеза ООН также необходима поддержка постоянных членов Совета - России и Китая.

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"Нужно предоставить им (России и Китаю) доказательства, они должны задуматься о своем отношении к режиму Асада", - заявил Карр.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.