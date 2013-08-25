В Иране и России раскритиковали готовность США к войне в Сирии
Иран и Россия отреагировали на готовность США начать военную операцию в Сирии
Власти Ирана в воскресенье осудили военный сценарий США по урегулированию сирийского кризиса.
С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Аббас Аракчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
"Иран неоднократно заявлял, что урегулирование сирийского кризиса не разрешимо военным путем, и подобные провокационные комментарии и действия (США) еще больше усугубят ситуацию в регионе и усилят напряженность", - сказал Аракчи, комментируя позицию США.
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Иранский чиновник отметил, что международное сообщество не санкционировало военное вмешательство в Сирию, и конфликт в этой стране можно разрешить путем мирных переговоров.
В тоже время, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал в своем Твиттере, что своим стремлением к войне в Сирии президент США Барак Обама повторяет действия своего предшественника Джорджа Буша, и тем самым становится его клоном.
"Обама неудержимо идет к войне в Сирии, как Буш шел к войне в Ираке. Как и в Ираке, эта война не будет легитимной, а Обама станет клоном Буша", - написал Пушков.
Ранее президент США Барак Обама в пятницу в интервью телеканалу CNN высказался против военного вмешательства в ситуацию в Сирии без мандата ООН. Тем не менее, американский лидер заявил, что США не ожидают сотрудничества режима Башара Асада с мировым сообществом, в связи с чем Америка постарается сместить сирийского лидера.
Одновременно глава Минобороны США заявил, что его ведомство готово "к любому варианту развития событий".