США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

США могут начать военную операцию в Сирии в любую минуту, если поступит соответствующий приказ из Белого Дома. По словам главы Пентагона, сейчас министерство обороны анализирует все факторы и последствия такого шага, сообщают Вести.ру.

"Президент Обама попросил Министерство обороны подготовить варианты на все случаи, — рассказал министр обороны США Чак Хейгел. — Мы сделали это и готовы к любому развитию событий. Сейчас идет оценка ситуации. Исследуются данные разведки. Также анализируется возможные действия с точки зрения международного права и международной поддержки".

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О каких конкретных действиях идет речь, глава Пентагона говорить не стал. Так, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил, что Вашингтон не собирается направлять в Сирию наземные войска — это не соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Однако Пентагон наращивает свое присутствие вблизи Сирии. Известно, что эсминец "Махан", у которого закончился срок дежурства, не вернется на базу, а останется в регионе. На Ближний Восток также направляется авианосец "Гарри Трумэн" в сопровождении двух ракетных крейсеров и двух эсминцев. Также в регионе уже находится одна американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Нимиц".

Между тем, согласно опросу агентства Reuters, 60% американцев выступают против военного вмешательства в сирийский конфликт.