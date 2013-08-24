Guardian вынуждена передать документы Сноудена New York Times

"В атмосфере сильного давления со стороны правительства Британии мы (Guardian) решили подключить нашего американского партнера (New York Times) к работе с документами, касающимися британского Центра правительственной связи (GCHQ)", - говорится в заявлении британской газеты.

Журналисты Guardian рассчитывают на то, что сотрудничество с американским изданием позволит и в дальнейшем публиковать информацию о программах слежки, используемых британскими спецслужбами.

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Ранее главный редактор Guardian Алан Ресбриджер заявил об уничтожении нескольких жестких дисков с компьютеров газеты Guardian, якобы произведенном под контролем британских спецслужб.

Расбриджер согласился на это "слегка бессмысленное" занятие, так как в распоряжении издательства имеется множество цифровых копий материалов за пределами Великобритании. "Это была довольно странная ситуация. Я объяснил им (агентам), что существуют копии, и что мы, как и Wikileaks, не работаем в Лондоне в одиночку", - рассказал он.