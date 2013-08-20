Guardian заявляет, что продолжит публиковать материалы Сноудена

Главный редактор британской газеты Guardian Алан Ресбриджер заявил, что уничтожение жестких дисков с компьютеров издания не помешает ему и дальше публиковать материалы, переданные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, сообщает РИА «Новости», цитируя Guardian.

Ранее Ресбриджер заявил об уничтожении нескольких жестких дисков с компьютеров газеты Guardian, якобы произведенном под контролем британских спецслужб. Не называя точной даты этого происшествия, главный редактор издания сообщил, что двое агентов британского Центра правительственной связи (GCHQ), который занимается электронной разведкой, проконтролировали уничтожение носителей информации в лондонском офисе издания. По предположению Расбриджера, таким образом власти страны пытались уничтожить сведения, которые могли бы попасть в руки "китайских спецагентов".

Расбриджер согласился на это "слегка бессмысленное" занятие, так в распоряжении издательства имеется множество цифровых копий материалов за пределами Великобритании.

"Это была довольно странная ситуация. Я объяснил им (агентам), что существуют копии, и что мы, как и Wikileaks, не работаем в Лондоне в одиночку", - рассказал Ресбриджер.

Эдвард Сноуден обнародовал в СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал в Гонконг из США, которые рассматривают его действия как государственную измену. Проведя больше месяца в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево", куда он прилетел из Гонконга, Сноуден получил временное убежище в России.