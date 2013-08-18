В Одесской области ограбили автобус с китайцами

В Коминтерновском районе Одесской области вооруженные злоумышленники ограбили автобус с гражданами Китая. Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.

По данным источника, ночью возле села Кошары 3 неизвестных напали на автобус, следовавший по маршруту Николаев-Одесса. В частности, потерпевшие следовали на промрынок «Авангард», расположенный на 7 км трассы Одесса-Овидиополь.

«Преступники остановили транспортное средство, разложив на пути следования «еж», - сказал источник.

Когда автобус остановился, двое вооруженных грабителя в масках ворвались в салон и отобрали у пассажиров под угрозой физического насилия все деньги, а их подельник в это время «потрошил багажное отделение, в котором находились товар и другие ценные вещи».

По словам представителя управления, речь идет об убытках потерпевших на миллионы гривен. Обстоятельства ЧП выясняются. Источник добавил, что по факту случившегося открыто уголовное производство. Начато расследование.

Правоохранители убеждены, что разбой произведен по чьей-то наводке.