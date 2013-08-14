Минобороны Индии: Весь экипаж взорвавшейся подлодки погиб

Министр обороны Индии Аракапарамбил Куриен Энтони заявил, что члены экипажа взорвавшейся и затонувшей в порту Мумбаи подлодки «Синдуракшак» мертвы.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters, министр назвал произошедшее «величайшей трагедией за последнее время».

Ранее сообщалось, что на подлодке «Синдуракшак» находились 18 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в отсеке вооружения, где хранились торпеды и ракеты Club-S, после пожара боеприпасы детонировали.

Как известно, в порту Мумбаи находится российская рабочая группа центра судоремонта «Звездочка», которая занималась техобслуживанием «Синдуракшак», произведенной в России. Представители «Звездочки» уже заявили, что членов этой команды не было на борту подлодки в момент взрыва.