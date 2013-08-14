В Мумбаи взорвалась подводная лодка, на борту заблокированы 18 моряков

Как сообщается на сайте газеты Times of India, после взрыва начался пожар. На борту субмарины, по предварительным данным, заблокированы 18 моряков, в том числе три офицера.

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Уточняется, что лодка находится в специальном охраняемом доке. О причинах взрыва пока ничего не известно, сообщает Lenta.ru.

По данным издания, части моряков, находившихся на субмарине, удалось спастись, спрыгнув в воду. Несколько членов экипажа пострадали и были госпитализированы.

На сайте газеты Hindustan Times сообщается, что в результате взрыва подлодка почти полностью погрузилась в воду.

«Синдхуракшак» вернулась в Индию из России, где проходила ремонт и модернизацию, в апреле 2013 года. Модернизацией подлодки занималось ОАО «ЦС Звездочка» в Северодвинске. По данным РИА Новости, на субмарине был установлен комплекс ракетного вооружения «Club-S», гидроакустический комплекс «Ushus», система радиосвязи «СCS-MK-2», проделаны другие работы для повышения боеспособности и безопасности подлодки.

«Синдхуракшак» представляет собой экспортную модификацию проекта «Палтус» (по классификации НАТО - Kilo), была заложена на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) в 1995 году по заказу ВМС Индии.