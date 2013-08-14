В Мумбаи взорвалась подводная лодка, на борту заблокированы 18 моряков
В порту индийского города Мумбаи в ночь на среду, 14 августа, произошел взрыв на подводной лодке российского производства «Синдхуракшак».
Как сообщается на сайте газеты Times of India, после взрыва начался пожар. На борту субмарины, по предварительным данным, заблокированы 18 моряков, в том числе три офицера.
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Уточняется, что лодка находится в специальном охраняемом доке. О причинах взрыва пока ничего не известно, сообщает Lenta.ru.
По данным издания, части моряков, находившихся на субмарине, удалось спастись, спрыгнув в воду. Несколько членов экипажа пострадали и были госпитализированы.
На сайте газеты Hindustan Times сообщается, что в результате взрыва подлодка почти полностью погрузилась в воду.
«Синдхуракшак» вернулась в Индию из России, где проходила ремонт и модернизацию, в апреле 2013 года. Модернизацией подлодки занималось ОАО «ЦС Звездочка» в Северодвинске. По данным РИА Новости, на субмарине был установлен комплекс ракетного вооружения «Club-S», гидроакустический комплекс «Ushus», система радиосвязи «СCS-MK-2», проделаны другие работы для повышения боеспособности и безопасности подлодки.
«Синдхуракшак» представляет собой экспортную модификацию проекта «Палтус» (по классификации НАТО - Kilo), была заложена на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) в 1995 году по заказу ВМС Индии.