Глава ЦИК Грузии ушел в отставку за два месяца до выборов президента
17:59, 12 августа 2013Мир
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Председатель ЦИК Грузии подал в отставку за два месяца до президентских выборов.
Зураб Харатишвили подал в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили ушел в отставку за два месяца до президентских выборов в стране.
Как заявила пресс-секретарь комиссии Эка Азарашвили, причины такого решения обнародуют в конце этой недели, сообщает радио «Свобода».
Кандидаты в президенты должны зарегистрироваться в ЦИК до 7 сентября.
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Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.
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