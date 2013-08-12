Глава ЦИК Грузии ушел в отставку за два месяца до выборов президента

17:59, 12 августа 2013
Мир
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Председатель ЦИК Грузии подал в отставку за два месяца до президентских выборов.

Зураб Харатишвили

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили ушел в отставку за два месяца до президентских выборов в стране.

Как заявила пресс-секретарь комиссии Эка Азарашвили, причины такого решения обнародуют в конце этой недели, сообщает радио «Свобода».

Кандидаты в президенты должны зарегистрироваться в ЦИК до 7 сентября.

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Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.

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