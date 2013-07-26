Иванишвили заявляет, что никаких досрочных выборов в Грузии не будет

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили опроверг сегодня распространенную в СМИ информацию о планах провести в стране досрочные парламентские выборы.

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Грузинская газета "Алиа" со ссылкой на источник ранее сообщила, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов в Грузии якобы почти решен. По данным газеты, Иванишвили в новом избирательном списке оставит 50 человек из нынешнего состава парламентского большинства. При этом среди них якобы нет лидеров Республиканской партии и партии министра обороны Ираклия Аласания - "Наша Грузия - Свободные демократы".

"У нас этот вопрос не рассматривается... Мы должны научиться уважать конституцию и законодательство... Нет никаких признаков проведения новых парламентских выборов", - передает агентство "Новости-Грузия" слова Иванишвили.