В Чехии сменятся и правительство, и парламент

Недоверие назначенному месяц назад правительству выразили 100 из 200 присутствовавших на голосовании членов парламента, тогда как в поддержку кабинета министров выступили всего 93 члена парламента. 7 парламентариев отсутствовали.

Среди выразивших доверие правительству оказались члены социал-демократической и коммунистической партий, а также депутаты от партии «Дела общественные».

Недоверие кабинету министров выразили парламентарии от бывшей правящей коалиции, в которую входят Гражданская демократическая партия, ТОП 09 и LIDEM.

После объявления результатов голосования лидеры парламентских партий заявили о необходимости срочной парламентской сессии для обсуждения самороспуска и досрочных парламентских выборов.

До проведения досрочных выборов министры останутся исполняющими обязанности.

ТОР 09 предлагает провести внеочередное заседание Палаты депутатов, проголосовать за самороспуск, сокращение срока депутатских полномочий и проведение досрочных выборов в Палату депутатов.

Согласно действующей конституции Чехии, президент страны после самороспуска парламента объявляет дату досрочных выборов.

Чешские политики полагают, что досрочные парламентские выборы могли бы состояться уже в конце октября. Тогда новый парламент смог бы вовремя утвердить бюджет на 2014 год.