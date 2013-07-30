Россия предложила Японии совместно развивать южные Курилы

Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, идея совместного развития островов под российской юрисдикцией была предложена заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым во время встречи с замглавой японского МИДа Мацуямой Масаджи (Masaji Matsuyama), состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге.

По словам собеседника агентства, Япония отказалась принимать предложение, поскольку оно подразумевает признание российского суверенитета над спорными островами. Япония попросила Москву пересмотреть свое предложение.

Отношения Японии и России омрачает нерешенный территориальный спор, напоминает РИА «Новости». Япония претендует на четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.