Идентифицированы тела всех погибших в результате ДТП в Беларуси украинцев - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В сообщении напоминается, что, по информации Посольства Украины в Республике Беларусь, сегодня утром вблизи села Бабичи Оршанского района Витебской области на 173 км автодороги Орша-Могилев произошло ДТП с участием граждан Украины.

В результате столкновения погибли 4 гражданина Украины (трое - на месте, один скончался в больнице), и еще 9 украинцев попали в больницу Орша с травмами различной степени тяжести.

Для предоставления консульско-правовой помощи гражданам Украины на место аварии выехал сотрудник консульского отдела Посольства Украины в Республике Беларусь.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Беларуси и Департаменте консульской службы МИД Украины.