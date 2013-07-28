МИД: В ДТП в Беларуси погибли четыре украинца, еще 9 пострадали

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины по данным Посольства Украины в Республике Беларусь.

В результате столкновения погибли 4 гражданина Украины (трое - на месте, один скончался в больнице), и еще 9 украинцев попали в больницу города Орш с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении.

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Для предоставления консульско-правовой помощи гражданам Украины на место аварии выехал сотрудник консульского отдела Посольства Украины в Республике Беларусь. Личности трех погибших на месте ДТП граждан Украины в настоящее время устанавливаются, всех остальных - идентифицированы.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Беларуси и Департаменте консульской службы МИД Украины.