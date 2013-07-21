Временный президент Египта создал комиссию для изменения конституции

Комиссия начать работу в воскресенье и будет работать 30 дней.

Планируется, что после этого предложенные изменения рассмотрит широкий консультативный орган, а затем их вынесут на утверждение на референдуме, - сообщает Радио Свобода.

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Действие нынешней конституции Египта было остановлено ​​3 июля, когда военные с широкой народной поддержкой отстранили от власти президента Мухаммада Мурси, выходца из исламистских кругов.

Эта конституция в ее нынешнем виде тоже была принята на референдуме в ноябре прошлого года с изменениями, которые разработали исламисты. Эту редакцию конституции Египта остро критиковали оппозиция и правозащитники, обращая внимание, что она ограничила определенные права человека, в частности, права женщин и религиозных меньшинств.