Временный президент Египта создал комиссию для изменения конституции
Временный президент Египта Адли Мансур назначил комиссию из десяти юридических экспертов, которые должны представить предложения об изменениях в нынешней конституции страны.
Комиссия начать работу в воскресенье и будет работать 30 дней.
Планируется, что после этого предложенные изменения рассмотрит широкий консультативный орган, а затем их вынесут на утверждение на референдуме, - сообщает Радио Свобода.
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Действие нынешней конституции Египта было остановлено 3 июля, когда военные с широкой народной поддержкой отстранили от власти президента Мухаммада Мурси, выходца из исламистских кругов.
Эта конституция в ее нынешнем виде тоже была принята на референдуме в ноябре прошлого года с изменениями, которые разработали исламисты. Эту редакцию конституции Египта остро критиковали оппозиция и правозащитники, обращая внимание, что она ограничила определенные права человека, в частности, права женщин и религиозных меньшинств.