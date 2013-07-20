В столкновениях сторонников и противников Мурси погибло еще 4 человека

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ''Аль-Джазира'', все погибшие - женщины из числа сторонников Мурси. Полученные ими ранения - огнестрельные.

Столкновения происходят и в северной столице Египта - Александрии.

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В Каире сторонники Мурси планируют массовое шествие в сторону международного аэропорта, где введены повышенные меры безопасности. Подъезды к аэропорту контролируют части египетской армии.

Очередные акции стартовали в Египте после пятничной молитвы. Свои манифестации проводят как сторонники Мурси из движения "Братья-мусульмане", так и их оппоненты.

Главным местом сбора сторонников Мурси остается площадь Рабиа аль-Адавия.

Либеральные политические силы и те, кто просто поддерживает решение военных о свержении Мурси, по традиции собрались на площади Тахрир.