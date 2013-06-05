Уровень воды в Дунае побил исторический максимум (видео)

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Уровень воды в окрестностях столицы Словакии уже достиг 993 см, превысив рекорд "наводнения века" 2002 года.

По мнению экспертов, наводнение достигнет кульминации в четверг, когда "большая вода" из Австрии докатится до Словакии. Уровень воды в Дунае подойдет к отметке в 10 метров. Стабилизации ситуации ожидается не ранее конца текущей недели.

Из-за быстрого роста воды в Дунае в Будапеште сегодня объявлено состояние повышенной готовности к наводнению. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МВД Венгрии, уровень воды в реке достигнет к понедельнику 875 см, что на 26 см больше, чем при катастрофическом наводнении 2002 года.

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, движущаяся на город масса воды "представляет опасность для жизни людей". "Власти делают все возможное для защиты города, и справятся с этой задачей", - подчеркнул он, добавив, что в ближайшие дни может быть объявлено об эвакуации части Будапешта.

Вдоль набережных в венгерской столице в настоящее время возводятся насыпи из мешков с песком. Зона вдоль Дуная закрыта для автомобильного и пешеходного движения.

К оказанию помощи населению уже готовы 3,6 тыс полицейских и 8 тыс военнослужащих.