Синоптики прогнозируют, что через неделю Киев зальют дожди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главный инженер ПАО “Укргидроэнерго” Вадим Расовский отметил, что на сегодняшний день в пределах Киева наблюдается спад водополья. “С учетом тех осадков, которые выпадают на территории Украины и территориях соседних государств, интенсивность водополья замедляется. Какого-то существенного влияния на спад водополья не будет происходить, но это замедление затягивает сам процесс”, - отметил Расовский.

По его словам, в ближайшее время уровень воды в Днепре за счет каскада водохранилищ будет снижен на 30 см, что позволит принять ту воду, которая идет из соседних стран и других территорий Украины.

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В Киеве, по прогнозу Укргидрометцентра, сильные осадки предусматриваются 11-12 июня.

Как говорилось на заседании, столица подготовила для приема дождевой воды ливневые канализации и взяла их под особый контроль с целью недопущения засорения.

По словам председателя КГГА Александра Попова, еще весной были очищены канализационные коллекторы, и город справился с тем количеством воды, которое образовалось в результате таяния снега после сильного снегопада в конце марта.

В то же время, он обратил внимание на то, что повышенный уровень воды в Днепре и других реках, проходящих по территории Киева, уменьшает отток дождевой воды с улиц, которая попадает через ливневую канализацию.

“Мы в ближайшее время будем иметь минус 30 см уменьшения уровня Днепра и уровня воды в других малых реках, и это дает нам перспективу утверждать, что система будет срабатывать более эффективно. На случай, если по каким-то причинам этого не произойдет, в Киеве отработана система реагирования, которая позволяет за счет использования насосной техники быстро откачать воду и таким образом освободить от нее проезжую часть или жилой микрорайон”, - заверил председатель КГГА.

Попов подчеркнул, что система реагирования на аварийные ситуации в городе отработана, но он надеется, что таких ситуаций все же в Киеве не будет.

В интервью журналистам после завершения заседания Расовский, на вопрос, может ли он утверждать, что не повторится в Киеве ситуация, которая сложилась в городах Чехии, Германии, Австрии после интенсивных дождей, ответил: “Конечно, можно не бояться. И Укргидрометцентр подтвердил, что даже если в этот период будут интенсивные осадки, мы справимся и существенного влияния (на процесс спада водополья - УНИАН) не будет”.