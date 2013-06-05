В Турции скончался третий участник протестов

Об этом заявил представитель медицинской ассоциации TTB сообщил на пресс-конференции в Анкаре 5 июня, пишет Лента.ру со ссылкой на местную газету The Hurriyet Daily.

По словам медика, Этем Сарысюлюк получил травму головы в ходе беспорядков в Анкаре. Его госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Как сообщал УНИАН, до этого в ходе демонстраций в Турции погибло 2 человека.

2 июня в группу демонстрантов въехало такси, в результате чего погиб 20-летний Мехмет Айвалитас.

3 июня в Антакье на юге Турции от огнестрельного ранения погиб 22-летний Абдулла Джомерт, который был членом молодежного крыла Народно-республиканской партии.

В настоящее время в Турции продолжаются акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали жители многих провинций Турции. Они требуют отставки правительства. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.

4 июня власти Турции принесли свое извинение митингующим. Вице-премьер страны заявил, что протесты в Стамбуле начались обосновано.