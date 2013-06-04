Турецкие протесты уже обошлись стране в $40 миллионов

Об этом заявил во вторник в парламенте глава МВД Турции Муаммер Гюлер.

«За время беспорядков ущерб нанесен 280 офисам и магазинам, шести государственным учреждениям, 106 полицейским и 207 частным машинам, 11 зданиям, принадлежащим правящей Партии справедливости и развития», — цитируют его слова Ведомости.

Министр также отметил, что с начала протестов состоялось 603 демонстрации в 77 (из 81) провинциях Турции.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Турции продолжаются акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади.

Протестующих поддержали жители многих провинций Турции. Они требуют отставки правительства. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.

4 июня власти Турции принесли свое извинение митингующим. Вице-премьер страны заявил, что протесты в Стамбуле начались обосновано.