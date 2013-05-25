17 детей сгорели заживо в школьном автобусе
09:23, 25 мая 2013Мир
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Число детей, погибших от взрыва газового баллона в школьном автобусе на востоке Пакистана, увеличилось до 17, еще семь ранены.
"По нашей информации, не менее 17 детей сгорели заживо. После взрыва автобус сразу же охватил огонь", - приводит слова офицера полиции РИА Новости.
Трагедия произошла в пригороде Гуджрата, в 200 километрах к востоку от столицы. Автобус принадлежал одной из частных школ и вез детей на учебу.
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