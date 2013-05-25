17 детей сгорели заживо в школьном автобусе

"По нашей информации, не менее 17 детей сгорели заживо. После взрыва автобус сразу же охватил огонь", - приводит слова офицера полиции РИА Новости.

Трагедия произошла в пригороде Гуджрата, в 200 километрах к востоку от столицы. Автобус принадлежал одной из частных школ и вез детей на учебу.