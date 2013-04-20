Украина сможет получить высшую категорию безопасности авиаполетов

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Государственной авиационной службы Украины Александр Гречко на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «отношение к Украине в авиационном мире достаточно высокое», пояснив, что у Украины идет постоянный диалог с ICAO.

По словам А.Гречко, в результате аудита, где оценивается состояние в области гражданской авиации, Украина находится на "достаточно хорошем" месте по данным ICAO.

Так, согласно данным Госавиаслужбы, по итогам аудита Украина находится на 2-м месте среди 10 европейских стран по оценке государственной системы гражданской авиации и государственных функций контроля за обеспечением безопасности полетов и на 3-м месте по оценке основного авиационного законодательства.

"Мы движемся правильным путем и принимаем во внимание все замечания ICAO", - сказал А.Гречко.

По его словам, Украине также необходимо внедрить у себя 137 европейских регуляций для "либерализации воздушного пространства". При этом он отметил, что на сегодняшний день уже приняты 34 такие регуляции.

"От того, как мы будем внедрять эти регуляции, зависит дальнейшая судьба "открытого неба", - сказал А.Гречко, отметив, что следующие переговоры по вопросу единого авиационного пространства с Евросоюзом Украина планирует провести в конце мая или июне 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сможет получить высшую - первую - категорию безопасности авиационных полетов, которую выдает Федеральная авиационная администрация США (FAA, Federal Aviation Administration), что позволит расширить присутствие отечественных авиаперевозчиков на американском рынке.

Справка УНИАН. ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и является специализированным учреждением ООН, которое занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации.

Участниками ИКАО являются около 190 государств.

Украина стала членом ИКАО с 9 сентября 1992 года, присоединившись к Чикагской конвенции.