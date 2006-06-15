Джордж Сорос оштрафован на 2 миллиона евро

Верховный суд Франции окончательно признал виновным одного из самых известных финансистов в мире Джорджа Сороса в использовании инсайдерской информации и оштрафовал его на 2,2 миллиона евро. Таким образом, Соросу не удалось обжаловать решение апелляционного суда и тем самым спасти не только деньги, но и репутацию, передает агентство Bloomberg.

Дело об использовании инсайда касается операций с акциями Societe Generale в далеком 1988 году. Миллиардер узнал о готовящемся недружественном поглощении банка, которое так и не состоялось, и использовал эту информацию при купле-продаже Societe Generale. Использование подобных сведений при торговле на бирже запрещено.

75-летний финансист не признал своей вины. Его пресс-секретарь Мишель Вашон (Michael Vachon) назвал решение суда "абсурдной ошибкой", поскольку Сорос был абсолютно уверен в оправдательном приговоре. Любопытно, что по делу Societe Generale суд признал виновным только Сороса, двое других обвиняемых Жан-Шарль Наури (Jean-Charles Naouri) и Самир Трабульси (Samir Traboulsi) были оправданы, сообщает агентство AP.

Лента.ру