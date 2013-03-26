На Кипре отложили открытие банков

Об этом сообщил Центральный банк. Соответствующее решение было принято министром финансов Михалисом Саррисом по рекомендации главы ЦБ Паникоса Димитриадиса, сообщает ИТАР-ТАСС.

Объявление было сделано всего несколько часов спустя после решения ЦБ о том, что сегодня откроются все банки, за исключением двух крупнейших и наиболее проблемных - Банка Кипра и Кипрского народного банка.

Банковская система Кипра заблокирована с 16 марта с тем, чтобы предотвратить бегство капиталов в связи с соглашением между правительством страны и международными кредиторами о введении чрезвычайного сбора с банковских депозитов с целью формирования антикризисного пакета. Этот план был отвергнут парламентом 19 марта, после чего в результате переговоров правительства с Евросоюзом и Международным валютным фондом 25 марта в Брюсселе была достигнута новая договоренность - о ликвидации Кипрского народного банка и передаче его "хороших" активов Банку Кипра, рекапитализация которого будет осуществлена отчасти за счет привлечения средств крупных владельцев депозитов, превышающих 100 тыс евро.