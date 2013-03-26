На Кипре отложили открытие банков
Банковские каникулы на Кипре продлятся по крайней мере до четверга.
Об этом сообщил Центральный банк. Соответствующее решение было принято министром финансов Михалисом Саррисом по рекомендации главы ЦБ Паникоса Димитриадиса, сообщает ИТАР-ТАСС.
Объявление было сделано всего несколько часов спустя после решения ЦБ о том, что сегодня откроются все банки, за исключением двух крупнейших и наиболее проблемных - Банка Кипра и Кипрского народного банка.
Банковская система Кипра заблокирована с 16 марта с тем, чтобы предотвратить бегство капиталов в связи с соглашением между правительством страны и международными кредиторами о введении чрезвычайного сбора с банковских депозитов с целью формирования антикризисного пакета. Этот план был отвергнут парламентом 19 марта, после чего в результате переговоров правительства с Евросоюзом и Международным валютным фондом 25 марта в Брюсселе была достигнута новая договоренность - о ликвидации Кипрского народного банка и передаче его "хороших" активов Банку Кипра, рекапитализация которого будет осуществлена отчасти за счет привлечения средств крупных владельцев депозитов, превышающих 100 тыс евро.