В Конго самолет упал на жилой квартал, десятки человек погибли

Авиакатастрофа произошла рядом с городом Гома - административным центром провинции Северное Киву, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что самолет типа Fokker, принадлежащий местной компании САА, рухнул на жилой квартал рядом с озером Киву.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди жителей этого района или погибшими являются только пассажиры самолета и члены экипажа.