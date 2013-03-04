В Конго самолет упал на жилой квартал, десятки человек погибли

20:10, 04 марта 2013
Мир
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Десятки человек погибли в результате крушения самолета на востоке Демократической Республики Конго.

В Конго разбился самолет / Фото: gazetavv.com

Авиакатастрофа произошла рядом с городом Гома - административным центром провинции Северное Киву, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что самолет типа Fokker, принадлежащий местной компании САА, рухнул на жилой квартал рядом с озером Киву.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди жителей этого района или погибшими являются только пассажиры самолета и члены экипажа.

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