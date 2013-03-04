В Конго самолет упал на жилой квартал, десятки человек погибли
20:10, 04 марта 2013Мир
1251 0
Десятки человек погибли в результате крушения самолета на востоке Демократической Республики Конго.
В Конго разбился самолет / Фото: gazetavv.com
Авиакатастрофа произошла рядом с городом Гома - административным центром провинции Северное Киву, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Сообщается, что самолет типа Fokker, принадлежащий местной компании САА, рухнул на жилой квартал рядом с озером Киву.
Пока неизвестно, есть ли жертвы среди жителей этого района или погибшими являются только пассажиры самолета и члены экипажа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter