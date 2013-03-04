Германия заблокирует вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону

Как пишет РИА Новости, вопрос о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону должен обсуждаться в четверг на встрече глав МВД стран ЕС в Брюсселе. В марте 2012 года лидеры 27 стран ЕС согласовали "дорожную карту"присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. При этом отмечалось, что двум странам необходимо выполнить все надлежащие критерии, если они хотят присоединиться к Шенгену.



Глава немецкого МВД заявил в интервью, что "граждане Германии одобрят расширение Шенгенской зоны только, если основные требования будут выполняться, чего в настоящее время не наблюдается". По мнению Фридриха, в Болгарии и Румынии процветает коррупция и визы могут быть куплены, что позволит неблагонадежным гражданам въезжать в Германию "без дальнейшего контроля".

По словам Фридриха, если Румыния и Болгария будут настаивать на голосовании по вопросу вступления в Шенген на встрече в четверг, то "Германия воспользуется правом вето". Ожидается, что аналогичную позицию займут Нидерланды. Министр исключил возможность даже частичного открытия Шенгенской зоны для безвизового въезда граждан Болгарии и Румынии через аэропорты и морские порты.

Между тем, основное внимание на встрече в четверг будет уделено эффективному контролю за соблюдением странами-участницами правил Шенгенской зоны и возможности временного восстановления контрольно-пропускных пунктов внутри Шенгена.