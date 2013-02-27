Бенедикт XVI рассказал, чем займется после отречения

В ходе выступления перед многими тысячами верующих на площади св. Петра понтифик подчеркнул, что в последние месяцы почувствовал, как его силы угасают, и стал настойчиво просить Бога просветить его, чтобы принять верное решение не на свое благо, а на благо Церкви, сообщают РИА Новости.

"Я совершил этот шаг, полностью осознавая его серьезность, а также новизну, но в глубоком просветлении души. Любить Церковь означает также иметь мужество совершать сложный, выстраданный выбор, всегда имея перед собой благо Церкви, а не самих себя", - отметил Бенедикт XVI, говоря о своем решении прекратить папское служение. Папа вспомнил о своем избрании на Апостольский престол 19 апреля 2005 года и указал в этой связи, что предстоятель Римско-католической церкви не имеет права на личную жизнь, поскольку полностью принадлежит всем верующим, всей Церкви. Он подчеркнул, что после завершения его папского служения, в этом смысле не произойдет никаких изменений.

"Мое решение отказаться от активного исполнения служения не отменяет это. Я не возвращаюсь к личной жизни, к жизни путешествий, встреч, приемов, конференций и тому подобного. Я не оставляю крест, но остаюсь в новом качестве у Распятого Господа. Я более не несу власть управления Церковью, но в молитвенном служении остаюсь, так сказать, в ограде св. Петра", - сказал Папа Римский. Бенедикт XVI попросил верующих молиться за кардиналов, которым предстоит вскоре избрать нового Папу Римского.

Бенедикт XVI объявил о своем отречении от Апостольского престола на консистории 11 февраля. Он покинет Ватикан вечером 28 февраля и на вертолете отправится в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом. Режим "вакантного престола"в Ватикане будет объявлен в этот же день в 20.00. После отречения Бенедикт XVI получит титул "почетного Папы"или "почетного Римского понтифика".