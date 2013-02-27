Саакашвили: Россия скупает банки в Грузии

"Несколько дней назад практически завершилось соглашение по покупке российским Сбербанком грузинского Либерти банка. Сейчас один из самых больших банков России - Альфа-банк, связанный с Кремлем, покупает ТВС-банк. "Карту" - и без того российский банк, а затем входит Газпромбанк, который хочет купить несколько грузинских банков", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Президент Грузии пояснил, что 60-70% грузинского имущества вложено в банки, которые покупает Россия. Он подчеркнул, что никогда не имел ничего против российского бизнеса, и прежнее правительство Грузии даже поощряло его. Но в настоящее время, считает М.Саакашвили, ситуация совсем иная - "это прямая кабализация экономики Грузии государством - оккупантом Грузии".

Со своей стороны Либерти банк и TBC-Банк опровергли эти утверждения. В частности представитель Либерти банка заявил, что "эта информация не соответствует действительности... Мы не ведем никаких переговоров со "Сбербанком". А TBC-Банк заявил, что "не ведет и в ближайшем будущем не планирует переговоры о продаже своих долей ни "Альфа Банку", ни какому-либо другому зарубежному финансовому учреждению", передает ИТАР-ТАСС.