Россия спишет Кубе часть советского долга

10:48, 22 февраля 2013
Мир
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Россия согласилась списать часть многомиллиардного долга Кубе, который образовался еще во времена СССР.

Кубе спишут часть долга времен СССР / Фото: Іnfokart.ru

Соглашение об этом Россия и Куба заключили во время визита российского премьера Дмитрия Медведева в Гавану, пишет Радио Свобода.

Медведев встретился с президентом Кубы Раулем Кастро.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мангурова, часть долга спишут, а часть предложат реструктуризировать на 10-летний срок. Общая сумма долга оценивается в 30 млрд долларов.

Новая российско-кубинская сделка стоимостью 650 миллионов долларов также предусматривает предоставление Россией в аренду Кубе восьми самолетов.

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