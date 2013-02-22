Россия спишет Кубе часть советского долга

Соглашение об этом Россия и Куба заключили во время визита российского премьера Дмитрия Медведева в Гавану, пишет Радио Свобода.

Медведев встретился с президентом Кубы Раулем Кастро.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мангурова, часть долга спишут, а часть предложат реструктуризировать на 10-летний срок. Общая сумма долга оценивается в 30 млрд долларов.

Новая российско-кубинская сделка стоимостью 650 миллионов долларов также предусматривает предоставление Россией в аренду Кубе восьми самолетов.