Россия спишет Кубе часть советского долга
10:48, 22 февраля 2013Мир
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Россия согласилась списать часть многомиллиардного долга Кубе, который образовался еще во времена СССР.
Кубе спишут часть долга времен СССР / Фото: Іnfokart.ru
Соглашение об этом Россия и Куба заключили во время визита российского премьера Дмитрия Медведева в Гавану, пишет Радио Свобода.
Медведев встретился с президентом Кубы Раулем Кастро.
По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мангурова, часть долга спишут, а часть предложат реструктуризировать на 10-летний срок. Общая сумма долга оценивается в 30 млрд долларов.
Новая российско-кубинская сделка стоимостью 650 миллионов долларов также предусматривает предоставление Россией в аренду Кубе восьми самолетов.
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