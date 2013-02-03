На Кубе проходят парламентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею Кубы (однопалатный парламент) и провинциальные органы власти проходят в спокойной обстановке и, несмотря на небольшой дождь, с высокой явкой избирателей, сообщила председатель Национальной избирательной комиссии (НИК) Алина Бальсейро.

Как передает РИА Новости, выборы начались в 07.00 по местному времени и закончатся в 18.00. По предварительным прогнозам, в них примут участие более 8 миллионов кубинцев из 8,632 миллиона человек, имеющих право голоса.

Голосование проводится на 29 тысяч 957 избирательных участках. Порядок во время голосования обеспечивают 226 тысяч членов местных участковых комиссий, а также десятки тысяч пионеров и старшеклассников.

Предстоит избрать 612 членов Национальной ассамблеи народной власти (из такого же количества кандидатов) и 1269 делегатов в провинциальные органы управления. Не позднее чем через 45 дней Ассамблея изберет председателя Государственного совета, который является главой государства и правительства.

Кубинский парламент может значительно обновиться, поскольку 67% предложенных кандидатов в депутаты - представители, не работавшие в сессиях предыдущего созыва. Средний возраст депутатов составляет 48 лет, 82% из них имеют высшее образование. В списки для голосования включены братья Фидель и Рауль Кастро. Нынешний председатель Госсовета два года назад предложил ограничить работу на избранных должностях двумя сроками, то есть он не сможет претендовать на высший пост в государстве в 2018 году.

В нынешних списках отсутствует 75-летний Рикардо Аларкон, возглавлявший парламент с 1993 года. Среди новых лиц - кандидат от столицы 50-летняя Мариэла Кастро, дочь Рауля, которая работает директором Национального центра сексуального образования.

Первый этап нынешних выборов состоялся в октябре-ноябре прошлого года. Тогда были выбраны 14,5 тысячи делегатов в муниципальные органы власти, которые предложили из своего состава 50% кандидатов в парламент и провинциальные ассамблеи. Другая половина кандидатов выдвинута на собраниях общественных организаций (компартия Кубы лишена такой возможности).