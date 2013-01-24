Премьер Великобритании объявил дальнейшую евроинтеграцию ошибкой

Об этом он заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 24 февраля, передает Reuters. Глава британского правительства предостерег европейских лидеров от попытки углубить политические связи в Евросоюзе. По его словам, Лондон не будет участвовать в этом процессе, сообщает Lenta.ru.

Кэмерон заявил, что европейские страны обладают своей историей, своими традициями, институтами и хотят принимать свои собственные решения. Поэтому, уверен премьер, не следует втягивать их в централизованный политический союз. Он отметил, что Великобритания, будучи крупным игроком на рынке ЕС, уже участвует в решении ключевых общеевропейских задач: повышении конкурентоспособности, борьбе с терроризмом и изменениями климата. Для принятия подобных решений, добавил он, дальнейшей интеграции не требуется.

По словам премьера, его заявления вовсе не означают, что Лондон поворачивается спиной к Евросоюзу. Он объяснил, что Великобритания таким образом просто хочет влиять на изменения ЕС при одобрении своих граждан, пишет The Daily Telegraph.

За день до выступления в Давосе Кэмерон пообещал британцам провести референдум о членстве страны в ЕС. Он заявил, что пришло время пересмотреть пункты соглашения с Евросоюзом. Когда новые условия сотрудничества будут согласованы, власти представят их на рассмотрение граждан. Если Консервативная партия победит на парламентских выборах в 2015 году, то до 2017 года успеет провести референдум, заявил Кэмерон.

Великобритания никогда не стремилась к полноценному слиянию с ЕС. Она в ограниченном формате присоединилась к Шенгенскому соглашению и вовсе не стала переходить на евро. Европейские страны выразили согласие выслушать новые предложения Лондона. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что хотела бы увидеть "честный компромисс". Пока британский премьер-министр не сформулировал, какие именно полномочия, переданные структурам ЕС, он хотел бы вернуть своему правительству.