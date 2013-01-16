СБУ говорит, что никакие спецслужбы Развозжаева в Украине не похищали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ, отметив, что Л.Развозжаев 19 октября прошлого года покинул территорию Украины добровольно и на легальных основаниях без вмешательства каких-либо спецслужб и иных правоохранительных структур.

В СБУ напомнили, что обстоятельства, при которых Л.Развозжаев покинул территорию Украины, проверяло Министерство внутренних дел.

“Наши коллеги два раза изучили все обстоятельства, связанные с этими событиями. По результатам проверки заявления адвоката Л.Развозжаева о его возможном похищении Соломенское райуправление милиции столицы в ноябре прошлого года приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления”, - отметили в СБУ, добавив, что во второй раз проверка проводилась органами внутренних дел по поручению прокуратуры Соломенского района.

“Повторная тщательная проверка подтвердила предыдущие выводы: оснований для проведения досудебного следствия по статье “незаконное лишение свободы или похищение человека” нет, поэтому следственный отдел Соломенского райуправления милиции 7 декабря 2012 года закрыл уголовное производство ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения”, - подчеркнули в СБУ.

При этом в спецслужбе отметили, что СБУ в свою очередь изучала данный вопрос: “восстанавливая хронологию тех событий, оперативники столкнулись с массой несостыковок, которые опровергали озвученные адвокатами Л.Развозжаева сценарии его нахождения в Украине”.

Выяснилось, продолжили в СБУ, что в октябре прошлого года Л.Развозжаев приезжал в Украину дважды, причем один раз незаконно, используя документы родного брата, что подтверждено документально и свидетельскими показаниями.

Кроме того, по данным Погранслужбы Украины, 19 октября Л.Развозжаев выехал за пределы Украины через контрольно-пропускной пограничный пункт “Гоптивка” в Харьковской области: «Легально, добровольно и самостоятельно, предъявив при прохождении таможенных и пограничных процедур на этот раз уже собственный паспорт и не высказывая каких-либо жалоб и претензий».

“Действуя в пределах своей компетенции, СБУ на сегодняшний день не получила данных, которые бы свидетельствовали о возможной причастности специальных служб и правоохранительных органов других государств к организации выезда Л.Развозжаева за пределы Украины”, - подчеркнули в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, 14 января с. г. защитник российского оппозиционера Л.Развозжаева, обвиняемого в подготовке организации массовых беспорядков, обжаловал отказ Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело по заявлению о похищении оппозиционера в Украине.

"Только что я подал жалобу в Генпрокуратуру. На момент вынесения отказа у них не было многих материалов, в том числе показаний свидетеля, очевидца произошедшего. Мы считаем, что наши доказательства убедительны, им нет оснований не доверять", - сказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Напомним, Следственный комитет России 19 октября 2012 г. объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" С.Удальцовым и оппозиционером К.Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября 2012 г. появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября 2012 г. легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Вместе с тем следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы). Он находится под арестом до 1 апреля.