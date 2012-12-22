Милиция взялась за расследование похищения Развозжаева

Соломенское райуправление внутренних дел Киева проводит досудебное расследование на основании заявления адвоката о якобы похищении российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

Об этом говорится в комментарии начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Владимира Полищука, переданном агентству УНИАН.

По словам В.Полищука, «в адрес Соломенского райуправления пришло сопроводительное письмо из прокуратуры Соломенского района. Прокурор Соломенского района поручил проведение досудебного расследования уголовного производства, которое зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 22 ноября».

Он подчеркнул, что заявителю Закревской сообщили о внесении данных в Единый реестр.

Как сказал В.Полищук, украинские правоохранительные органы в ходе расследования получили официальную информацию от пограничников о том, что Л.Развозжаев добровольно пересекал украинско-российскую границу в пункте пропуска, показывая документы.

Как сообщалось, Л.Развозжаев подозревается в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России).

Также Л.Развозжаев и другие российские оппозиционеры проходят по делу о подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Его авторы утверждают, что оппозиция якобы готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.