Инаугурацию Чавеса отложили на неопределенный срок

Об этом говорится в письме вице-президента страны Николаса Мадуро, передает Lenta.ru.

Кубинские врачи, которые лечат Чавеса от рака, запретили ему возвращаться в Венесуэлу в ближайшее время. В связи с этим инаугурация отложена на неопределенный срок.

Ранее представители оппозиции выступили с предложением провести новые президентские выборы, если Чавес не сможет принять участие в инаугурации. Они ссылались на законодательство Венесуэлы, предусматривающее такую возможность в случае "постоянного отсутствия" президента на рабочем месте.

Вице-президент Мадуро, однако, отверг это предложение, заявив, что говорить о "постоянном отсутствии" преждевременно.

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Чавес, переизбранный на своем посту в октябре 2012 года, в декабре перенес четвертую операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор он остается на Кубе, где его оперировали, и проходит реабилитацию. В январе появились сообщения, что у Чавеса острая респираторная инфекция и что его состояние ухудшилось.