Генпрокурор: Чавес останется президентом, даже если пропустит инаугурацию

Об этом заявила генеральный прокурор страны Силия Флорес, РИА «Новости».

По ее словам, в случае невозможности принятия присяги У.Чавесом 10 января перед Национальной ассамблеей (парламентом), он сможет это сделать перед Верховным судом ”позднее, когда разрешат его лечащие врачи”.

С.Флорес считает ”лишенными смысла” действия оппозиции, требующей проведения новых выборов. ”Они пытаются ловить рыбку в мутной воде, дестабилизировать обстановку для достижения того, чего не смогли получить путем голосования”, - заявила она.

У.Чавес находится в гаванской клинике после проведенной ему 11 декабря операции в связи с онкологическим заболеванием. Восстановление осложнилось легочной инфекцией. Ранее вице-Президент Венесуэлы Николас Мадуро, назначенный У.Чавесом приемником и являющийся супругом генпрокурора, заявил, что инаугурация У.Чавеса, намеченная на 10 января, является формальностью и может быть перенесена на более поздний срок.