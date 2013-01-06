Возле Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 4,6
12:31, 06 января 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня к востоку от японской префектуры Фукусима, где находится аварийная АЭС ”Фукусима-1”.
Возле Фукусимы-1 произошло землетрясение / Фото: kievskaya.com.ua
Как передает ИТАР-ТАСС, по информации национального метеорологического управления, очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.
О разрушениях или пострадавших не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.
Как подчеркнула компания-оператор АЭС ”Токио электрик пауэр”, никаких нарушений в работе станции в связи с землетрясением зафиксировано не было.
Подземные толчки ощущались в шести префектурах северо-восточной части центрального японского острова Хонсю, включая префектуру Мияги, сильнее всего пострадавшую от удара стихии 11 марта 2011 года.
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