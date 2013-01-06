Возле Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 4,6

Как передает ИТАР-ТАСС, по информации национального метеорологического управления, очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

О разрушениях или пострадавших не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.

Как подчеркнула компания-оператор АЭС ”Токио электрик пауэр”, никаких нарушений в работе станции в связи с землетрясением зафиксировано не было.

Подземные толчки ощущались в шести префектурах северо-восточной части центрального японского острова Хонсю, включая префектуру Мияги, сильнее всего пострадавшую от удара стихии 11 марта 2011 года.