Возле Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 4,6

12:31, 06 января 2013
Мир
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня к востоку от японской префектуры Фукусима, где находится аварийная АЭС ”Фукусима-1”.

Возле Фукусимы-1 произошло землетрясение / Фото: kievskaya.com.ua

Как передает ИТАР-ТАСС, по информации национального метеорологического управления, очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

О разрушениях или пострадавших не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.

Как подчеркнула компания-оператор АЭС ”Токио электрик пауэр”, никаких нарушений в работе станции в связи с землетрясением зафиксировано не было.

Подземные толчки ощущались в шести префектурах северо-восточной части центрального японского острова Хонсю, включая префектуру Мияги, сильнее всего пострадавшую от удара стихии 11 марта 2011 года.

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