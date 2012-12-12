Жена Развозжаева опознала следователя, пытавшего ее мужа

Жена Леонида Развозжаева Юлия и активист "Левого фронта" Алексей Сахнин опознали человека, на которого оппозиционер указал со словами: "За спиной у следователя сидит человек, который меня пытал. Я уверен, что это он со мной работал". Об этом говорится в онлайн-трансляции "Новой газеты" из зала суда.

Опознанный - следователь Дмитрий Плешивцев, проводивший у оппозиционеров обыски, сообщает Lenta.ru.

Басманный суд Москвы сегодня продлил срок ареста оппозиционера Леонида Развозжаева до 1 апреля.

Напомним, сейчас Л.Развозжаев находится в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в подготовке массовых беспорядков в России. Вместе с ним по этому делу проходят лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активист Константин Лебедев.

Российских оппозиционеров обвиняют на основании видеозаписи, которая была показана в эфире НТВ. На ней, уверены следователи, запечатлена встреча активистов с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, на которой обсуждалось финансирование беспорядков в России грузинской стороной.

По данным следствия, встреча состоялась в июне 2012 года. В конце октября Л.Развозжаев был арестован. По официальной версии СК РФ, он сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Сам Л.Развозжаев рассказал, что его похитили в Киеве, привезли в Россию, и угрожая расправой над семьей, заставили дать показания.