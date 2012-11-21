Российского оппозиционера Развозжаева обвинили в краже 500 шапок (дополненная)

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ, «Главным следственным управлением Следственного комитета России Л.Развозжаеву предъявлено обвинение в разбое, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» ст.162 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ)».

В сообщении отмечается, что «факт инкриминируемого Л.Развозжаеву разбоя имел место еще в конце 1997 года. Однако тогда расследование уголовного дела так и не было завершено. Не столь давно в интернет-приемную Следственного комитета Российской Федерации обратилась жительница Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие разбойное нападение на ее мужа в 1997 году, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Прокуратурой уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет Российской Федерации».

По данным СК РФ, «из материалов уголовного дела следует, что Л.Развозжаев вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, чтобы совершить разбойное нападение и похитить имущество предпринимателя из Ангарска, который занимался торговлей меховыми изделиями. 4 декабря 1997 года Л.Развозжаев вместе с соучастниками, вооруженными охотничьим ружьем и двумя пистолетами, ворвались в квартиру предпринимателя, связали его скотчем, а затем, избивая и угрожая оружием, потребовали, чтобы потерпевший отдал им свое имущество. Затем Л.Развозжаев и его соучастники похитили из квартиры предпринимателя видеокамеру и 500 меховых шапок, причинив ущерб на сумму 95 миллионов неденоминированных рублей».

В СК отметили, что в ходе расследования уголовного дела Л.Развозжаев еще в 1997 году был опознан потерпевшим как один из нападавших, который наносил ему побои и угрожал ружьем.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также проверяется информация об иных фактах преступной деятельности Л.Развозжаева, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Напомним, сейчас Л.Развозжаев находится в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в подготовке массовых беспорядков в России. Вместе с ним по этому делу проходят лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активист Константин Лебедев.

Российских оппозиционеров обвиняют на основании видеозаписи, которая была показана в эфире НТВ. На ней, уверены следователи, запечатлена встреча активистов с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, на которой обсуждалось финансирование беспорядков в России грузинской стороной. По данным следствия, встреча состоялась в июне 2012 года.

В конце октября Л.Развозжаев был арестован. По официальной версии СК РФ, он сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Сам Л.Развозжаев рассказал, что его похитили в Киеве, привезли в Россию, и угрожая расправой над семьей, заставили дать показания.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября стало известно, что Управление киевской милиции отказало в возбуждении уголовного дела по факту похищения в Киеве российского оппозиционера Л.Развозжаева, поскольку по данным таможенников и пограничников, он добровольно и самостоятельно пересек украинско-российскую границу.