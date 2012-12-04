На российского оппозиционера Развозжаева завели еще одно дело
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера Леонида Развозжаева за незаконное пересечение в октябре российско-украинской границы.
Об этом сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель СК Владимир Маркин.
"Развозжаев подозревается в незаконном пересечении госграницы. Дело возбуждено по части 1 статьи 322", - сказал Маркин.
Ранее против Развозжаева возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков и разбое. СК также сообщал, что Развозжаев незаконно пересек в октябре украинско-российскую границу по паспорту брата.
Максимальная санкция по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" - лишение свободы на два года.
По версии следствия, 15 октября 2012 года Развозжаев, зная о проверке, проводимой в отношении него в связи с фактами, изложенными в документальном фильме "Анатомия протеста-2", решил избежать привлечения к уголовной ответственности и скрыться от следственных органов России.
"Желая ввести правоохранительные органы в заблуждение, Развозжаев приобрел билет на поезд, следовавший в город Киев Республики Украина, воспользовавшись паспортом своего брата, и пересек Государственную границу РФ без действительных документов на право выезда из страны", - добавил Маркин.