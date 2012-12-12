Путин похвастался главным достижением России за последние 12 лет

Президент России Владимир Путин считает, что ключевым достижением России за последние 12 лет стала стабилизация численности населения, в том числе за счет введения демографических программ, и призывает представителей власти дорожить таким доверием россиян, сообщают РИА Новости.

Глава государства напомнил, что с 2000 года население России ежегодно сокращалось почти на один миллион человек.

"Казалось, невозможно остановить эту катастрофу. Демографический прогноз звучал тогда, как окончательный приговор стране. Но нам удалось переломить эту разрушительную конструкцию. После запуска демографических программ население стабилизировалось, а начиная с 2010 года, стало расти. Это наше ключевое достижение", - сказал он, выступая с посланием Федеральному собранию.

"Говорю это не для того, чтобы сказать: "Ах, какие мы молодцы". Я говорю это для того, чтобы поняли, что люди нам поверили, расширили горизонт планирования, поверили, что стабильность является главным условием для развития и улучшения жизни. Говорю это потому, что мы должны дорожить таким доверием и отвечать на него своей работой", - заявил президент.