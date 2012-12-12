Путин решил «насолить» тем, кто не в Таможенном союзе

К 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию РФ.

«К 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам этих стран (СНГ - УНИАН)», - сказал В.Путин.

Он поручил соответствующим ведомствам РФ проработать этот вопрос с руководством других стран СНГ.

В.Путин подчеркнул, что уже прошло достаточно времени, чтобы все государства СНГ сформировались, и пора отказаться от въезда по внутренним паспортам.

По его словам, никому не нужно создавать проблем и при необходимости оказать финансовую помощь этим странам.

При этом В.Путин подчеркнул, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать сегодняшний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.