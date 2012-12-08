Эксперт: после соглашения с ЕС разговор о Таможенном союзе будет не актуальным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Чалый сказал на пресс-конференции.

«Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, включая зону свободной торговли, по моему мнению, делает невозможным другие интеграционные шаги. Очевидно, что после этого разговор о присоединении к Таможенному союзу будет не актуальным. Это четко альтернативы, здесь нельзя делать и так, и так», - сказал он.

При этом, по словам эксперта, развивать сотрудничество со странами Таможенного союза «можно абсолютно спокойно». «В экономической сфере это не создает дополнительных сложностей», - сказал он.

В.Чалый также считает, что оппозиция в Украине должна выработать свою позицию относительно подписания Соглашения об ассоциации.

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«Я бы предлагал оппозиции выработать общую официальную линию всех оппозиционных сил, представленных в парламенте, выступить с таким совместным заявлением в парламенте, пригласить Партию регионов, КПУ и независимых кандидатов-мажоритарщиков поддержать это заявление, чтобы это была общая позиция Верховной Рады», - сказал он.