ЕС призывают подписать Соглашение об ассоциации с Украиной в 2013 году

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо-обращение было обнародовано сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы призываем ЕС и страны-члены подписать в 2013 году Соглашение об ассоциации, создав этим дополнительный рычаг для обеспечения необратимости европейского выбора Украины», - отмечается в обращении.

Эксперты заверяют, что готовы инициировать, воплощать и приобщаться к проектам, которые будут способствовать реализации соглашения, внедрению механизмов общественного мониторинга его имплементации.

Эксперты считают, что Украина оказалась в сложной внутренне- и внешнеполитической ситуации, но ничто еще хуже не может отразиться на политической стабильности, экономическом процветании и европейском будущем страны как отсрочивание подписания указанного соглашения.

«В этот момент крайне важно понять, что риски неподписания соглашения намного серьезнее, чем риски, связанные с его подписанием и дальнейшей имплементацией», - сказал один из подписантов соглашения, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

«Я, как эксперт, считаю, что вопрос Соглашения об ассоциации в 2015 году поднимать будет поздно», - добавил он.

Как прогнозирует А.Сушко, если соглашение не будет подписано в 2013 году, оно не будет подписано вообще, и будет сделан другой стратегический выбор, навязанный Украине под предлогом безвыходности, что снимет актуальность самого вопроса ассоциации с ЕС.

Эксперты считают, что сейчас неважно, кто именно подпишет соглашение от имени Украины. «Для меня лично это не принципиально на сегодня, учитывая все обстоятельства. Немногие сейчас помнят, кто был тем человеком, который заключил соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС в1994 году», - сказал А.Сушко.

По его убеждению, если Соглашение об ассоциации будет подписано, то оно будет «скорее грузом для украинской власти, чем рычагом, который может укрепить авторитаризм».

«Своим объемом обязательств соглашение значительно больше стреноживает действующую власть, чем дает ей дополнительное пространство для маневра», - сказал он.

«Мы за подписание Соглашения об ассоциации в 2013 году и не позже. Реальное время, когда это может быть сделано - это саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре», - сказал заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, который также подписал обращение.

Он отметил, что эксперты полностью разделяют соответствующую обеспокоенность ЕС относительно политически мотивированного избирательного судопроизводства, необходимости исправления ошибок, которые повлияли на результаты парламентских выборов в этом году, и проведения реальных реформ в соответствии с Повесткой дня ассоциации. «В то же время мы осознаем: европейский вектор Украины находится под угрозой», - добавил он.

Директор Института мировой политики Алёна Гетьманчук также подписала указанное обращение к руководству ЕС. «Соглашение должно быть подписано в 2013 году, поскольку время играет против Украины и ее европейского будущего», - добавила она.

Обращение открыто к подписанию.