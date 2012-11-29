МИД КНР: Китай поддерживает стремление Палестины стать независимым государством

Об этом он заявил, выступая на брифинге в Пекине.

«Это законное право палестинцев на создание независимого государства, и это является основой двух государств. Китай поддерживает усилия палестинского народа на создание независимого палестинского государства, пользующегося полным суверенитетом - с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и на основе границ 1967 года. Мы понимаем, уважаем и поддерживаем заявку Палестины как государства-наблюдателя ООН», - цитирует слова дипломата Радио Свобода.

Сегодня Генассамблея ООН определится относительно заявки Палестинской национальной администрации о признании за Палестиной статуса «наблюдателя, государства-не члена ООН».

Это означало бы косвенное признание государственности Палестины на территориях, охватывающих Западный берег реки Иордан, Сектор Газа и Восточный Иерусалим.

Предварительно о возможности поддержать Палестину высказались Франция, Греция, Испания и Австрия, Россия и Турция. Против этого выступают США и Израиль.