В Польше проходят досрочные парламентские выборы

Утром 21 октября в Польше стартовали досрочные парламентские выборы.

В 6:00 по средневосточному времени (7:00 по киевскому времени) по всей стране открылись более 25 тысяч избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 (21:00 киевск). Всего до голосования допущены 30 миллионов граждан.

Выборы в Cейм (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата парламента) Польши пройдут на два года раньше, чем планировалось. Напомним, что в сентябре парламент проголосовал за самороспуск и проведение внеочередных выборов. Политический кризис был спровоцирован выходом из правительственной коалиции партии "Самооборона". Это произошло после того, как в июле польский президент Лех Качиньский подписал указ об увольнении вице-премьера правительства и министра сельского хозяйства Анджея Леппера в связи с подозрениями в коррупции.

Полякам предстоит избрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. На эти места претендуют более шести тысяч кандидатов.

Согласно прогнозам, новый парламент будет состоять из четырех партий: правящей "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, оппозиционной "Гражданской платформы" Дональда Туска, блока "Левые и демократы" бывшего президента страны Александра Квасьневского, а также Польской крестьянской партии под руководством Вальдемара Павляка.

Лента.ру